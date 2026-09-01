Les batisseurs au moyen age Visite commentées -JEP 2026 Place Massillon Hyères

Informations pratiques

Hyères

Les batisseurs au moyen age Visite commentées -JEP 2026

Place Massillon Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2026.

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Place Massillon Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English :

Guided tours as part of Heritage Days 2026.

L’événement Les batisseurs au moyen age Visite commentées -JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée