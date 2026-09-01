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AGENDA · Hyères

Les batisseurs au moyen age Visite commentées -JEP 2026 Place Massillon Hyères

samedi 19 septembre 2026 · Place Massillon · Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Massillon
Adresse
Centre-ville
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif

Hyères

Les batisseurs au moyen age Visite commentées -JEP 2026

Place Massillon Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2026.
  .

Place Massillon Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41  billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English :

Guided tours as part of Heritage Days 2026.

L’événement Les batisseurs au moyen age Visite commentées -JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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