Les bâtisseurs Château de Tarascon Tarascon

Les bâtisseurs Château de Tarascon Tarascon samedi 20 septembre 2025.

Les bâtisseurs 20 et 21 septembre Château de Tarascon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Vous sentez-vous prêts à diriger le chantier du château de Tarascon ? Prouvez le en résolvant les défis laissés par le roi ! Un parcours à destination des familles et du jeune public

Château de Tarascon Boulevard du roi René, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 01 93 http://chateau.tarascon.fr Le Château de Tarascon a été édifié par les comtes de Provence, ducs d’Anjou au XVe siècle. Ce monument d’exception est une des forteresses les mieux conservées de la région et déploie son architecture entre Moyen Âge Renaissance en bord de Rhône. Il accueille tout au long de l’année des expositions et propose des animations pour tous les publics. Parking voiture à proximité

Vous sentez-vous prêts à diriger le chantier du château de Tarascon ? Prouvez le en résolvant les défis laissés par le roi ! Un parcours à destination des familles et du jeune public

Ville de Tarascon