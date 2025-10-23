Les bâtisseurs d’abbaye Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-23 2025-10-29

6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Réussissez ces épreuves et vous participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye !

Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction mais pour cela vous allez devoir faire vos preuves !

Atelier conçu pour les familles, les enfants doivent être accompagnés.

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire au 02.31.30.42.81

25 places par atelier .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye aux Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81

English : Les bâtisseurs d’abbaye

6 tests carefully devised by those involved in the construction await you. Pass these tests and you’ll be part of the great adventure of building the abbey!

German : Les bâtisseurs d’abbaye

es erwarten Sie 6 Prüfungen, die von den Beteiligten der Baustelle sorgfältig ausgearbeitet wurden. Wenn du diese Prüfungen bestehst, bist du Teil des großen Abenteuers des Klosterbaus!

Italiano :

vi aspettano 6 prove accuratamente studiate da coloro che hanno partecipato alla costruzione. Superate queste prove e farete parte della grande avventura della costruzione dell’abbazia!

Espanol :

te esperan 6 pruebas cuidadosamente concebidas por los participantes en la construcción. ¡Supera estas pruebas y formarás parte de la gran aventura de la construcción de la abadía!

