Les bâtisseurs d’abbaye Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-23 12:00:00
2025-10-23 2025-10-29
6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Réussissez ces épreuves et vous participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye !
Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction mais pour cela vous allez devoir faire vos preuves !
Atelier conçu pour les familles, les enfants doivent être accompagnés.
A partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 02.31.30.42.81
25 places par atelier .
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye aux Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81
English : Les bâtisseurs d’abbaye
6 tests carefully devised by those involved in the construction await you. Pass these tests and you’ll be part of the great adventure of building the abbey!
German : Les bâtisseurs d’abbaye
es erwarten Sie 6 Prüfungen, die von den Beteiligten der Baustelle sorgfältig ausgearbeitet wurden. Wenn du diese Prüfungen bestehst, bist du Teil des großen Abenteuers des Klosterbaus!
Italiano :
vi aspettano 6 prove accuratamente studiate da coloro che hanno partecipato alla costruzione. Superate queste prove e farete parte della grande avventura della costruzione dell’abbazia!
Espanol :
te esperan 6 pruebas cuidadosamente concebidas por los participantes en la construcción. ¡Supera estas pruebas y formarás parte de la gran aventura de la construcción de la abadía!
