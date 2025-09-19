Les bâtisseurs de demain : à la découverte du patrimoine architectural de Mayotte. Caisse des écolés de Koungou Koungou

Les bâtisseurs de demain : à la découverte du patrimoine architectural de Mayotte. Caisse des écolés de Koungou Koungou vendredi 19 septembre 2025.

Les bâtisseurs de demain : à la découverte du patrimoine architectural de Mayotte. 19 – 21 septembre Caisse des écolés de Koungou Mayotte

Gratuit, sur inscription auprès de Mme Nairati : nairati.mahadali@cde-koungou.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Caisse des Écoles de Koungou propose des ateliers de découverte de l’architecture traditionnelle mahoraise. Les enfants exploreront les caractéristiques des cases locales, réaliseront des maquettes avec des matériaux recyclés et découvriront l’histoire des sites emblématiques de Koungou.

Objectifs :

Sensibiliser les jeunes au patrimoine bâti

Stimuler la créativité par la conception de maquettes

Valoriser l’histoire et la culture locales

Public concerné

Jeunes de 6 à 16 ans issus des quartiers prioritaires de Koungou

Dates et horaires

Du 19, 20 au 21 septembre 2025

Jour 1 : Atelier découverte et création (9h-16h)

Jour 2 : Visite guidée de sites (ancienne mairie, pointe de Koungou)

Jour 3 : Finalisation des maquettes et restitution publique

Lieu

Salle polyvalente de Koungou

Sites de visite :

Ancienne mairie de Koungou + Pointe de Koungou

Caisse des écolés de Koungou 2 rue cent villas Koungou 97600 Mayotte Mayotte 06 39 946244

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Caisse des Écoles de Koungou propose des ateliers de découverte de l’architecture traditionnelle mahoraise. Les enfants exploreront les des des…

CAISSE DES ECOLES DE KOUNGOU