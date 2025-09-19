Les bâtisseurs de demain : à la découverte du patrimoine architectural de Mayotte. Caisse des écolés de Koungou Koungou
Les bâtisseurs de demain : à la découverte du patrimoine architectural de Mayotte. Caisse des écolés de Koungou Koungou vendredi 19 septembre 2025.
Les bâtisseurs de demain : à la découverte du patrimoine architectural de Mayotte. 19 – 21 septembre Caisse des écolés de Koungou Mayotte
Gratuit, sur inscription auprès de Mme Nairati : nairati.mahadali@cde-koungou.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T15:00:00
Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T14:00:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Caisse des Écoles de Koungou propose des ateliers de découverte de l’architecture traditionnelle mahoraise. Les enfants exploreront les caractéristiques des cases locales, réaliseront des maquettes avec des matériaux recyclés et découvriront l’histoire des sites emblématiques de Koungou.
Objectifs :
- Sensibiliser les jeunes au patrimoine bâti
- Stimuler la créativité par la conception de maquettes
- Valoriser l’histoire et la culture locales
Public concerné
Jeunes de 6 à 16 ans issus des quartiers prioritaires de Koungou
Dates et horaires
Du 19, 20 au 21 septembre 2025
- Jour 1 : Atelier découverte et création (9h-16h)
- Jour 2 : Visite guidée de sites (ancienne mairie, pointe de Koungou)
- Jour 3 : Finalisation des maquettes et restitution publique
Lieu
Salle polyvalente de Koungou
Sites de visite :
Ancienne mairie de Koungou + Pointe de Koungou
Caisse des écolés de Koungou 2 rue cent villas Koungou 97600 Mayotte Mayotte 06 39 946244
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Caisse des Écoles de Koungou propose des ateliers de découverte de l’architecture traditionnelle mahoraise. Les enfants exploreront les des des…
CAISSE DES ECOLES DE KOUNGOU