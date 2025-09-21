Les bâtisseurs du tourisme Cimetière de Loverchy Annecy

Les bâtisseurs du tourisme Cimetière de Loverchy Annecy dimanche 21 septembre 2025.

Les bâtisseurs du tourisme Dimanche 21 septembre, 09h30, 11h00 Cimetière de Loverchy Haute-Savoie

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion de 130e anniversaire de la création du syndicat d’initiative d’Annecy, retraçons les parcours des pionniers du tourisme annécien inhumés au cimetière de Loverchy.

avec Céline Barbier-Kézel, guide-conférencière de la Ville d’Annecy

Dimanche 21 septembre à 9 h 30 et à 11 h

Durée : 1 h

RDV entrée du cimetière de Loverchy, avenue du Rhône

Bus SIBRA : arrêt Lycée Gabriel Fauré

Cimetière de Loverchy 45bis, avenue du Rhône 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion de 130e anniversaire de la création du syndicat d’initiative d’Annecy, retraçons les parcours des pionniers du tourisme annécien inhumés au cimetière de Loverchy.

Visite au cimetière de Loverchy, ©Ville d’Annecy