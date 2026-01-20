Les BDvoreurs la romance en BD Bibliothèque Vaisseau Moëbius Angoulême

Les BDvoreurs la romance en BD

Bibliothèque Vaisseau Moëbius 121 Rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-02-12 20:00:00

Date(s) :

2026-02-12

À l’occasion du mois de l’amour, venez découvrir les derniers coups de cœur BD de vos bibliothécaires sur cette thématique. N’hésitez pas à apporter, vous aussi, votre recommandation de lecture !

.

Bibliothèque Vaisseau Moëbius 121 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the month of love, come and discover your librarian?s latest comic book favorites on this theme. And don’t hesitate to bring your own reading recommendation!

L’événement Les BDvoreurs la romance en BD Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême