Les BDvoreurs préparent l’été Médiathèque L’Alpha Angoulême 26 juin 2025 18:30

Charente

Début : Jeudi 2025-06-26 18:30:00

Venez discuter bande dessinée avec les bibliothécaires de la cité de la bande dessinée et de l’Alpha pour préparer l’été et emmener dans vos valises les meilleurs titres pour les vacances !

En partenariat avec la bibliothèque de la Cité.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Come and discuss comics with librarians from the Cité de la bande dessinée et de l’Alpha to prepare for summer and pack your suitcases with the best titles for the vacations!

In partnership with the Cité library.

German :

Diskutieren Sie mit den Bibliothekaren der Cité de la bande dessinée et de l’Alpha über Comics, um sich auf den Sommer vorzubereiten und die besten Titel für den Urlaub in Ihre Koffer zu packen!

In Partnerschaft mit der Bibliothek der Cité.

Italiano :

Venite a discutere di fumetti con i bibliotecari della Cité de la bande dessinée et de l’Alpha per prepararvi all’estate e preparare le valigie con i migliori titoli per le vacanze!

In collaborazione con la biblioteca della Cité.

Espanol :

Venga a debatir sobre cómics con los bibliotecarios de la Cité de la bande dessinée et de l’Alpha para preparar el verano y hacer las maletas con los mejores títulos para las vacaciones

En colaboración con la biblioteca de la Cité.

