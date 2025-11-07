Les BDvoreurs vous donnent des frissons Bibliothèque Vaisseau Moëbius Angoulême

Les BDvoreurs vous donnent des frissons

Bibliothèque Vaisseau Moëbius 121 Rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Venez vous faire peur avec les bibliothécaires de la cité de la BD et de l’Alpha autour d’une sélection de BD et mangas horrifiques !

.

Bibliothèque Vaisseau Moëbius 121 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Join librarians from the Cité de la BD et de l’Alpha for a selection of horrific comics and manga!

German :

Erschrecken Sie sich mit den Bibliothekaren der Cité de la BD et de l’Alpha bei einer Auswahl an Horror-Comics und -Mangas!

Italiano :

Venite a spaventarvi con i bibliotecari della Cité de la BD et de l’Alpha, con una selezione di fumetti e manga orribili!

Espanol :

Venga a pasar miedo con los bibliotecarios de la Cité de la BD et de l’Alpha, ¡con una selección de cómics y manga terroríficos!

L’événement Les BDvoreurs vous donnent des frissons Angoulême a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême