Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge Coutances

Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge Coutances samedi 27 septembre 2025.

Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge

2 Rue Daniel Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge, le samedi 27 septembre à 20h30 et le dimanche 28 septembre à 17h, à la chapelle du Centre d’Accueil Diocésain de Coutances. .

2 Rue Daniel Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68

English : Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge Coutances a été mis à jour le 2025-08-23 par Coutances Tourisme