Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge Coutances
Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge Coutances samedi 27 septembre 2025.
Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge
2 Rue Daniel Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge, le samedi 27 septembre à 20h30 et le dimanche 28 septembre à 17h, à la chapelle du Centre d’Accueil Diocésain de Coutances. .
2 Rue Daniel Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68
English : Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Béatitudes de Rihards Dubra direction Vincent Lapouge Coutances a été mis à jour le 2025-08-23 par Coutances Tourisme