LES BEAUTES DE LA DANSE – JUNIOR – LES BEAUTES DE LA DANSE JUNIOR – EDITION SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

LES BEAUTES DE LA DANSE – JUNIOR – LES BEAUTES DE LA DANSE JUNIOR – EDITION Début : 2026-01-30 à 19:30. Tarif : – euros.

Présenté par ADEA (Lic2020-007286-7287) : LES BEAUTES DE LA DANSE JUNIOR – EDITIONGala des jeunes solistes internationaux L’héritage de la beauté, la virtuosité et la jeunesseLes Beautés de la danse reviennent à La Seine Musicale avec une soirée inédite pour rendre hommage à notre héritage – les chorégraphies du XIXe siècle. Nous présenterons les plus beaux extraits célèbres mais également des pièces plus rares. Le public pourra ainsi admirer des chorégraphies d’Auguste Bournonville, Marius Petipa, Arthur Saint-Léon, Marie Taglioni et Joseph Mazilier dont les deux dernières dans la reconstruction de Pierre Lacotte. Nos invités pour cette soirée spéciale sont de jeunes solistes des plus grandes compagnies européennes : l’Opéra de Paris, le Royal Ballet de Londres, La Scala de Milan. Ce spectacle sera sans doutes apprécié par les grands admirateurs de la danse classique, et sera aussi l’occasion d’une belle sortie en famille permettant d’initier le jeune public aux beautés de la danse.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92