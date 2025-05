Les Beaux Arts en bord de Loire ateliers de peinture acrylique – La Bussière, 27 mai 2025 14:30, La Bussière.

2025-05-27 14:30:00

2025-05-27 17:30:00

2025-05-27

Cet été 2025, libérez votre créativité avec les ateliers en plein air de La Petite Galerie sur diverses communes du territoire ! Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle ou dessin… tout le monde est bienvenu pour s’inspirer des paysages de Loire. Ambiance conviviale garantie !

Cet été 2025, laissez parler votre créativité avec les ateliers en plein air de La Petite Galerie. Organisés par l’association L’Art de Rien, ces rendez-vous artistiques vous invitent à peindre ou dessiner au bord de la Loire sur plusieurs communes du territoire, dans une ambiance conviviale et inspirante. Que vous soyez amateur ou confirmé, vous pourrez vous initier ou vous perfectionner à la peinture acrylique, à l’huile, à l’aquarelle ou encore au dessin. Ces moments de partage artistique sont ouverts à toutes et tous, sans limite d’âge ou de niveau. Matériel et bonne humeur au programme ! Pour plus d’infos et inscriptions association.lartderien@gmail.com. Venez vivre l’art en pleine nature ! 10 .

La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 87 46 23 association.lartderien@gmail.com

English :

This summer 2025, unleash your creativity with La Petite Galerie?s open-air workshops in various towns and villages across the region! Oil painting, acrylic, watercolor or drawing? everyone is welcome to take inspiration from the Loire landscapes. A friendly atmosphere guaranteed!

German :

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit den Freiluft-Workshops von La Petite Galerie in verschiedenen Gemeinden der Region! Ob Öl- oder Acrylmalerei, Aquarell oder Zeichnung jeder ist willkommen, um sich von den Landschaften der Loire inspirieren zu lassen. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert!

Italiano :

Quest’estate 2025, liberate la vostra creatività con i laboratori all’aperto de La Petite Galerie in varie città e villaggi della regione! Pittura a olio, acrilico, acquerello o disegno: tutti sono invitati a trarre ispirazione dai paesaggi della Loira. Un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

Este verano 2025, da rienda suelta a tu creatividad con los talleres al aire libre de La Petite Galerie en varias ciudades y pueblos de la región Óleo, acrílico, acuarela o dibujo… todos son bienvenidos para inspirarse en los paisajes del Loira. Ambiente agradable garantizado

