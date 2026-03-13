Les Beaux Dimanches Après-midis 4 Caminos

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de 4 Caminos (chanson cubaine).

4 Caminos explore le répertoire populaire cubain du XXe siècle avec des reprises de grands classiques du Son traditionnel, des arrangements des nouvelles générations de compositeurs cubains, mais aussi ses propres compositions. Le Son Montuno est à l’origine de la salsa, c’est une musique à la fois douce, chaleureuse et rythmée, idéale pour danser, voyager le temps d’une soirée.

Tous les dimanches après-midis du 12 juillet au 23 août à partir de 16h, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2026

– 12 juillet Où sort le soleil + Dan (folk)

– 19 juillet Sans Voies (chanson rock)

– 26 juillet Funky Miracles (soul/funk)

– 2 août Ton Zinc (chanson française)

– 9 août 4 Caminos (chanson cubaine)

– 16 août Charlotte Ly + Tito Nabat (folk/chanson/jazz manouche)

– 23 août Gin + Chanson Vagabonde (folk/chanson française du monde) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Les Beaux Dimanches Après-midis 4 Caminos Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles