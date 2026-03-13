Les Beaux Dimanches Après-midis Charlotte Ly + Tito Nabat Saint-Léonard-des-Bois

Les Beaux Dimanches Après-midis Charlotte Ly + Tito Nabat

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Charlotte Ly + Tito Nabat (folk/chanson/jazz manouche).

Charlotte Ly Charlotte Ly, autrice-compositrice-interprète rennaise, propose un univers musical où se rencontrent la folk et la pop anglophone. À travers ses chansons, elle partage avec authenticité sa nostalgie des moments passés et des lieux qui ont marqué sa vie. Ses mots, portés par des mélodies accrocheuses et des arrangements épurés, libèrent les souvenirs qui nous tourmentent, tout en célébrant ceux qui restent précieux.

Tito Nabat Passionné de jazz manouche et de chanson française, Tito Nabat articule son spectacle autour des histoires racontées dans ses chansons originales, mais aussi et surtout autour de la dimension one-man-show qui prend directement à partie son public.

Tous les dimanches après-midis du 12 juillet au 23 août à partir de 16h, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2026

– 12 juillet Où sort le soleil + Dan (folk)

– 19 juillet Sans Voies (chanson rock)

– 26 juillet Funky Miracles (soul/funk)

– 2 août Ton Zinc (chanson française)

– 9 août 4 Caminos (chanson cubaine)

– 16 août Charlotte Ly + Tito Nabat (folk/chanson/jazz manouche)

– 23 août Gin + Chanson Vagabonde (folk/chanson française du monde) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Les Beaux Dimanches Après-midis Charlotte Ly + Tito Nabat Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles