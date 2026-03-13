Les Beaux Dimanches Après-midis Funky Miracles

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Funky Miracles (soul/funk).

Ce trio tient du miracle ces musiciens habités par le sens du groove se réunissent pour rendre hommage à la Soul et au Funk, rappelant la sonorité des Meters ou de Booker T & The MG’s des années 60’s.

Tous les dimanches après-midis du 12 juillet au 23 août à partir de 16h, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2026

– 12 juillet Où sort le soleil + Dan (folk)

– 19 juillet Sans Voies (chanson rock)

– 26 juillet Funky Miracles (soul/funk)

– 2 août Ton Zinc (chanson française)

– 9 août 4 Caminos (chanson cubaine)

– 16 août Charlotte Ly + Tito Nabat (folk/chanson/jazz manouche)

– 23 août Gin + Chanson Vagabonde (folk/chanson française du monde) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Les Beaux Dimanches Après-midis Funky Miracles Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles