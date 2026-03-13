Les Beaux Dimanches Après-midis Gin + Chanson Vagabonde

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Gin + Chanson Vagabonde (folk/chanson française du monde).

Gin Guitare rythmique en bandoulière, Gin fait dialoguer mots et mélodies. À la croisée du folk, du blues et de la poésie, elle crée un univers intime et vibrant, habité par une voix puissante.

Chanson Vagabonde La Chanson Vagabonde est une invitation à un voyage musical et poétique. Leur duo explore un répertoire éclectique, dans un mélange subtil de compositions originales, de poèmes mis en musique et de reprises revisitées. Inspirés par les musiques d’ici et d’ailleurs, latines et caribéennes, swing et java, sonorités de l’océan indien, les artistes proposent un spectacle où l’humour côtoie la passion, et où la poésie se chante en choeur.

Tous les dimanches après-midis du 12 juillet au 23 août à partir de 16h, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2026

– 12 juillet Où sort le soleil + Dan (folk)

– 19 juillet Sans Voies (chanson rock)

– 26 juillet Funky Miracles (soul/funk)

– 2 août Ton Zinc (chanson française)

– 9 août 4 Caminos (chanson cubaine)

– 16 août Charlotte Ly + Tito Nabat (folk/chanson/jazz manouche)

– 23 août Gin + Chanson Vagabonde (folk/chanson française du monde) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Les Beaux Dimanches Après-midis Gin + Chanson Vagabonde Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles