Les Beaux Dimanches Après-midis Où sort le soleil + Dan

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Où sort le soleil + Dan (folk).

Où sort le soleil Duo folk avec Anja Loma (voix, violoncelle, cajon) et Solinca (guitare 12 cordes, voix). La voix vocalise l’imaginaire où le lyrisme

côtoie des mots du monde . La guitare dessine des chemins aux sonorités riches qui nous font voyager.

Dan Dan ‘beyond the clouds’ est un voyage aux influences alternatives et progressives folk dans une ambiance proche de celle de Nick Drake ou encore Iron&Wine. Une guitare, une voix, l’idée est d’aller à l’essentiel et d’oublier les artifices, un moment simple mais réel.

Tous les dimanches après-midis du 12 juillet au 23 août à partir de 16h, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2026

– 12 juillet Où sort le soleil + Dan (folk)

– 19 juillet Sans Voies (chanson rock)

– 26 juillet Funky Miracles (soul/funk)

– 2 août Ton Zinc (chanson française)

– 9 août 4 Caminos (chanson cubaine)

– 16 août Charlotte Ly + Tito Nabat (folk/chanson/jazz manouche)

– 23 août Gin + Chanson Vagabonde (folk/chanson française du monde) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Les Beaux Dimanches Après-midis Où sort le soleil + Dan Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles