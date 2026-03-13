Les Beaux Dimanches Après-midis Sans Voies

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Sans Voies (chanson rock).

Sans Voies, c’est une musique qui fait voltiger les mots au milieu d’un univers résolument rock. En s’entourant de guitares tantôt légères, tantôt saturées, mélangées à la douceur rauque du saxophone, les textes caressent, et cognent ! À la croisée entre Léo Ferré et Les Têtes Raides, Sans Voies trace son propre chemin. Avec la folle énergie du désespoir, les musiciens continuent de vouloir faire bouger les lignes.

Tous les dimanches après-midis du 12 juillet au 23 août à partir de 16h, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2026

– 12 juillet Où sort le soleil + Dan (folk)

– 19 juillet Sans Voies (chanson rock)

– 26 juillet Funky Miracles (soul/funk)

– 2 août Ton Zinc (chanson française)

– 9 août 4 Caminos (chanson cubaine)

– 16 août Charlotte Ly + Tito Nabat (folk/chanson/jazz manouche)

– 23 août Gin + Chanson Vagabonde (folk/chanson française du monde) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Les Beaux Dimanches Après-midis Sans Voies Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles