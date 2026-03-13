Les Beaux Dimanches Après-midis Ton Zinc

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Ton Zinc (chanson française).

Ton Zinc, l’enfant terrible de la chanson française ! En piquant régulièrement les bonnes idées de ses camarades de jeu, le rap, le reggae, et la folk, ce gavroche égraine en quelques accords de musique ses questions naïves que personne n’aime se poser. Sur scène ou dans le public, saxophone, accordéon et violon s’entrelacent sur une rythmique affûtée. Ils portent des textes vifs et taquins, qui filent à toute allure et frappent juste.

Tous les dimanches après-midis du 12 juillet au 23 août à partir de 16h, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2026

– 12 juillet Où sort le soleil + Dan (folk)

– 19 juillet Sans Voies (chanson rock)

– 26 juillet Funky Miracles (soul/funk)

– 2 août Ton Zinc (chanson française)

– 9 août 4 Caminos (chanson cubaine)

– 16 août Charlotte Ly + Tito Nabat (folk/chanson/jazz manouche)

– 23 août Gin + Chanson Vagabonde (folk/chanson française du monde) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Les Beaux Dimanches Après-midis Ton Zinc Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles