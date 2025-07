Les Beaux Dimanches Après-midis Uncut Saint-Léonard-des-Bois

Les Beaux Dimanches Après-midis Uncut Saint-Léonard-des-Bois dimanche 3 août 2025 16:30:00.

Les Beaux Dimanches Après-midis Uncut

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Début : 2025-08-03 16:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Uncut (math blues).

Uncut affiche son ambition d’explorer de nouvelles sonorités plus psychédéliques et assume toucher au thème futuriste de la science-fiction mélangé à la brutalité du Far West. Si ce deuxième album prend clairement la forme d’un western dans l’espace , les thèmes abordés dans le fond n’en restent pas moins ancrés dans la réalité.

Tous les dimanches après-midis du 6 juillet au 31 août à partir de 16h30, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2025

– 6 juillet Under the trees sessions (folk/ambiant/chanson)

– 13 juillet Klone (rock progressif/unplugged)

– 20 juillet Atr!um (folk rock)

– 27 juillet Turbo Niglo (power manouche)

– 3 août Uncut (math blues)

– 10 août Horzines Stara (folk trad indé)

– 17 août Brazakuja (musique du monde)

– 24 août Leather Wings (rock 80’s)

– 31 août Mysticodd + Emissaire (folk) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

German :

Kostenloses Open-Air-Konzert auf der Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

Italiano :

Concerto gratuito all’aperto al Domaine du Gasseau di Saint-Léonard-des-Bois!

Espanol :

Concierto gratuito al aire libre en el Domaine du Gasseau de Saint-Léonard-des-Bois

L’événement Les Beaux Dimanches Après-midis Uncut Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2025-05-29 par OT des Alpes Mancelles