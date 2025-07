Les Beaux Dimanches Après-midis Under the trees sessions Saint-Léonard-des-Bois

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Début : 2025-07-06 16:00:00

2025-07-06

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Under the trees sessions (folk/ambiant/chanson).

Damian G. Even revient à l’essentiel, il nous emmène dans des thèmes lumineux, tristes et propices à l’introspection. Moojigen nous transporte dans un monde flottant, afin que chacun puisse s’évader dans un univers parallèle et très personnel. Vincent Do nous évade dans une balade poétique qui, au gré des mots, accompagne avec émotion et humour des instants de vie.

Tous les dimanches après-midis du 6 juillet au 31 août à partir de 16h30 (sauf premier concert à 16h), venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2025

– 6 juillet Under the trees sessions (folk/ambiant/chanson)

– 13 juillet Klone (rock progressif/unplugged)

– 20 juillet Atr!um (folk rock)

– 27 juillet Turbo Niglo (power manouche)

– 3 août Uncut (math blues)

– 10 août Horzines Stara (folk trad indé)

– 17 août Brazakuja (musique du monde)

– 24 août Leather Wings (rock 80’s)

– 31 août Mysticodd + Emissaire (folk) .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

English :

Free outdoor concert at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

German :

Kostenloses Open-Air-Konzert auf der Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

Italiano :

Concerto gratuito all’aperto al Domaine du Gasseau di Saint-Léonard-des-Bois!

Espanol :

Concierto gratuito al aire libre en el Domaine du Gasseau de Saint-Léonard-des-Bois

