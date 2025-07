LES BEAUX DIMANCHES ATELIER D’ÉCRITURE LA GRANGE BLEUE Rieux-Volvestre

LES BEAUX DIMANCHES ATELIER D'ÉCRITURE

LA GRANGE BLEUE Rieux-Volvestre dimanche 3 août 2025.

LA GRANGE BLEUE 30 route de Latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 5 EUR

14:30:00

16:30:00

2025-08-03

Dans le cadre de nos « Beaux Dimanches », un dimanche sur deux jusqu’à fin septembre, nous avons le plaisir de vous partager le programme d’une journée culturelle proposée par La Grange Bleue, tiers-lieu culturel et associatif en milieu rural.

Atelier d’écriture poétique et musicale. 5 .

LA GRANGE BLEUE 30 route de Latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie lagrangebleue.cultures@gmail.com

English :

As part of our « Beaux Dimanches » program, running every other Sunday until the end of September, we are delighted to share with you the program for a cultural day offered by La Grange Bleue, a third-party cultural and associative venue in a rural setting.

German :

Im Rahmen unserer « Schönen Sonntage », die bis Ende September jeden zweiten Sonntag stattfinden, freuen wir uns, Ihnen das Programm eines kulturellen Tages mitteilen zu können, der von La Grange Bleue, einem dritten Ort für Kultur und Vereinswesen in ländlichen Gebieten, angeboten wird.

Italiano :

Nell’ambito del nostro programma « Beaux Dimanches », che si svolgerà ogni due domeniche fino alla fine di settembre, siamo lieti di condividere con voi il programma di una giornata culturale organizzata da La Grange Bleue, un centro culturale e comunitario di terze parti in un ambiente rurale.

Espanol :

En el marco de nuestro programa « Beaux Dimanches », que se celebra cada dos domingos hasta finales de septiembre, nos complace compartir con usted el programa de una jornada cultural organizada por La Grange Bleue, un centro cultural y comunitario de terceros situado en un entorno rural.

