LES BEAUX DIMANCHES ATELIERS ET CONCERT Rieux-Volvestre dimanche 28 septembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Venez participer au dernier Les Beaux Dimanches à la Grange Bleue à Rieux-Volvestre !
Journée organisée par la Grange Bleue. 5 .
3641 Rte des Crêtes Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
English :
Come and take part in the latest Les Beaux Dimanches at the Grange Bleue in Rieux-Volvestre!
German :
Nehmen Sie am letzten Les Beaux Dimanches in der Grange Bleue in Rieux-Volvestre teil!
Italiano :
Venite a partecipare all’ultimo Les Beaux Dimanches alla Grange Bleue di Rieux-Volvestre!
Espanol :
Participe en la última edición de Les Beaux Dimanches en la Grange Bleue de Rieux-Volvestre
