LES BEAUX DIMANCHES ATELIERS ET CONCERT Rieux-Volvestre dimanche 28 septembre 2025.

3641 Rte des Crêtes Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-28 14:00:00

2025-09-28

Venez participer au dernier Les Beaux Dimanches à la Grange Bleue à Rieux-Volvestre !

Journée organisée par la Grange Bleue. 5 .

3641 Rte des Crêtes Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and take part in the latest Les Beaux Dimanches at the Grange Bleue in Rieux-Volvestre!

German :

Nehmen Sie am letzten Les Beaux Dimanches in der Grange Bleue in Rieux-Volvestre teil!

Italiano :

Venite a partecipare all’ultimo Les Beaux Dimanches alla Grange Bleue di Rieux-Volvestre!

Espanol :

Participe en la última edición de Les Beaux Dimanches en la Grange Bleue de Rieux-Volvestre

