Les Beaux Dimanches Balade L’Arros des Baronnies et l’Escaladieu

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

L’Arros est un affluent de l’Adour. Au fil de ses 80 Km, il a accueilli cinq abbayes au cours des siècles.

L’Escaladieu n’est pas la plus ancienne mais la plus en amont. Pour quelles raisons les moines ont-ils choisi ce site et ce cours d’eau ? La rivière a-t-elle changé depuis le Moyen Âge ? Les usages de l’eau ont-ils aussi évolué ? Et aujourd’hui, quel est le rôle du Syndicat Mixte Adour Amont dans la gestion de ce cours d’eau ?

Balade accompagnée par Pierre Pineau est animateur du Syndicat Mixte Adour Amont.

– Durée 2h30

– Chaussures de marche et vêtements adaptés.

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

English :

The Arros is a tributary of the Adour. Along its 80 km course, it has been home to five abbeys over the centuries.

L’Escaladieu is not the oldest, but the most upstream. Why did the monks choose this site and this river? Has the river changed since the Middle Ages? Have water uses also changed? And what role does the Syndicat Mixte Adour Amont play in managing the river today?

Guided tour by Pierre Pineau, Syndicat Mixte Adour Amont coordinator.

– Duration 2h30

– Walking shoes and suitable clothing required.

– Reservations recommended on 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

German :

Der Arros ist ein Nebenfluss des Adour. Auf seinen 80 km Länge hat er im Laufe der Jahrhunderte fünf Abteien beherbergt.

L’Escaladieu ist zwar nicht die älteste, aber die am weitesten flussaufwärts gelegene Abtei. Aus welchen Gründen wählten die Mönche diesen Ort und diesen Fluss? Hat sich der Fluss seit dem Mittelalter verändert? Hat sich auch die Nutzung des Wassers verändert? Und welche Rolle spielt der Syndicat Mixte Adour Amont heute bei der Verwaltung dieses Flusses?

Begleiteter Spaziergang mit Pierre Pineau, Animateur des Syndicat Mixte Adour Amont.

– Dauer: 2,5 Stunden

– Wanderschuhe und angepasste Kleidung.

– Reservierung empfohlen unter 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Italiano :

L’Arros è un affluente dell’Adour. Lungo il suo corso di 80 km, ha ospitato cinque abbazie nel corso dei secoli.

L’Escaladieu non è la più antica, ma è la più a monte. Perché i monaci hanno scelto questo sito e questo fiume? Il fiume è cambiato dal Medioevo? Sono cambiati anche gli usi che si fanno dell’acqua? E quale ruolo svolge oggi il Syndicat Mixte Adour Amont nella gestione del fiume?

Visita guidata da Pierre Pineau, membro del Syndicat Mixte Adour Amont.

– Durata 2h30

– Scarpe e abbigliamento adeguati.

– Prenotazione consigliata allo 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Espanol :

El Arros es un afluente del Adour. A lo largo de sus 80 km de recorrido, ha albergado cinco abadías a lo largo de los siglos.

L’Escaladieu no es la más antigua, pero sí la que se encuentra más río arriba. ¿Por qué los monjes eligieron este lugar y este río? ¿Ha cambiado el río desde la Edad Media? ¿Han cambiado también los usos del agua? ¿Qué papel desempeña hoy el Sindicato Mixto Adour Amont en la gestión del río?

Visita guiada por Pierre Pineau, miembro del Sindicato Mixto Adour Amont.

– Duración 2h30

– Calzado y ropa adecuados para caminar.

– Se recomienda reservar en el 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

