LES BEAUX DIMANCHES EN WEEK-END 2026, COEUR DE FLANDRES AGGLO, Terdeghem

Informations pratiques

LES BEAUX DIMANCHES EN WEEK-END 2026 11 juillet – 9 août COEUR DE FLANDRES AGGLO Nord

Inscription pour les ateliers obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/cse-hazebrouck/evenements/beaux-dimanches-2026-ateliers-artistiques-visites-et-balades-2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T15:00:00+02:00 – 2026-08-09T21:00:00+02:00

☀️ LES BEAUX DIMANCHES EN WEEK-END SONT DE RETOUR ! ☀️

Le Centre Socio Éducatif de Hazebrouck réitère l’aventure et vous donne rendez-vous cet été pour une toute nouvelle édition du festival « Les Beaux Dimanches en week-end » !

Pour cette édition 2026, nous vous avons concocté une formule sur-mesure pour partager de superbes moments en famille :

✨ De nombreux ateliers de médiation pour échanger et s’exprimer.

Des ateliers de découvertes familiales pour s’amuser et créer ensemble, petits et grands.

Des spectacles de qualité pour s’émerveiller et vibrer.

Il y en a vraiment pour tous les goûts et, bonne nouvelle… c’est ENTIÈREMENT GRATUIT POUR TOUS !

️ À noter dans vos agendas !

Retrouvez-nous chaque week-end de l’été au cœur de vos communes :

Neuf-Berquin : 11 & 12 Juillet

Winnezeele : 18 & 19 Juillet

Borre : 25 & 26 Juillet

Sercus : 1er & 2 Août

Wemaers-Cappel : 8 & 9 Août

Une aventure humaine et locale

Ce festival ne pourrait pas exister sans l’implication incroyable de nos territoires. Venez à notre rencontre tout au long de l’été pour profiter des animations, mais aussi pour échanger avec les équipes organisatrices des villages qui se sont pleinement investies pour vous offrir ces moments magiques !

On vous attend nombreux pour fêter l’été ensemble ! ☀️

Découvrez toutes les dates et le programme sur l’image ci-dessous : https://www.calameo.com/books/006058885d20f98293c1a

Lien pour accéder aux inscriptions des ateliers (Obligatoire pour une question d’organisation) : https://www.helloasso.com/…/beaux-dimanches-2026…

COEUR DE FLANDRES AGGLO 5 VILLAGES Terdeghem 59114 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/read/006058885d20f98293c1a »}] [{« data »: {« author »: « Cse Hazebrouck », « cache_age »: 86400, « description »: « TOUT PUBLIC ATELIERS SPECTACLES GRATUITS Le Centre Socio u00c9ducatif organise u00e9dition 2026 & 1 2 J U I L L E T 11 U F B E R Q U I N NE 18 & 19 JUILLET WINNEZEELE 25 & 26 JUILLET BORRE 1 & 2 AOu00dbT SERCUS 8 & 9 AOu00dbT Version Web 03 28 49 51 30… », « type »: « rich », « title »: « Brochures Bdm 2026 », « thumbnail_url »: « https://i.calameoassets.com/260624163910-ea211c172d57c040b11b2e0ecd3518b4/large.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/006058885d20f98293c1a », « thumbnail_height »: 1190, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6058885 », « thumbnail_width »: 1682, « html »: «

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Cet été, le Centre Socio Éducatif de Hazebrouck vous invite à célébrer la convivialité et la culture de proximité en Cœur de la Flandre.