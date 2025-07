Les Beaux Jours Bibliothèque hors les murs Parc de Frégeneuil Angoulême

Les Beaux Jours Bibliothèque hors les murs Parc de Frégeneuil Angoulême jeudi 10 juillet 2025.

Parc de Frégeneuil 2 bis rue Guy Pascaud Angoulême Charente

Dans le cadre des Beaux Jours, les médiathèques de quartier s’installent dans le parc de Frégeneuil les jeudis 10, 17, 24 et 31 juillet. Elles seront accompagnées par les ludothèques Prêt Lude de la MJC Mosaique et Lud & Tic de la MJC Rives de Charente.

Parc de Frégeneuil 2 bis rue Guy Pascaud Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61

English :

As part of the Beaux Jours festival, local media libraries will be setting up in the Parc de Frégeneuil on Thursdays July 10, 17, 24 and 31. They will be accompanied by the toy libraries Prêt Lude from MJC Mosaique and Lud & Tic from MJC Rives de Charente.

German :

Im Rahmen der Schönen Tage richten sich die Mediatheken des Viertels am Donnerstag, den 10., 17., 24. und 31. Juli im Parc de Frégeneuil ein. Begleitet werden sie von den Ludotheken Prêt Lude des MJC Mosaique und Lud & Tic des MJC Rives de Charente.

Italiano :

Nell’ambito del festival Beaux Jours, le mediateche locali si danno appuntamento al parco di Frégeneuil i giovedì 10, 17, 24 e 31 luglio. Saranno accompagnate dalle ludoteche Prêt Lude del MJC Mosaique e Lud & Tic del MJC Rives de Charente.

Espanol :

En el marco del festival Beaux Jours, las mediatecas locales tomarán el parque de Frégeneuil los jueves 10, 17, 24 y 31 de julio. Estarán acompañadas por las ludotecas Prêt Lude del MJC Mosaique y Lud & Tic del MJC Rives de Charente.

