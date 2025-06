Les « beaux jours » de la ferme en-champ-tée Mellé 4 juillet 2025 16:00

Ille-et-Vilaine

Les « beaux jours » de la ferme en-champ-tée La Guennerais Mellé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 16:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-11

2025-09-05

L’été est làa, c’est l’occasion d’en profiter ! Lors de cet événement, venez danser, écouter de la musique et même assister à un spectacle d’humour le 11 Juillet, avec Nicolas Meyrieux. Vous aurez aussi l’occasion de faire une visite de ferme et vsou retrouverez une restauration sur place ainsi qu’une buvette et même un marché de producteurs. .

La Guennerais

Mellé 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les « beaux jours » de la ferme en-champ-tée Mellé a été mis à jour le 2025-06-16 par OT FOUGERES