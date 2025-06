Les Beaux Jours – Festival Cirque et Musique Parc de la Bégraisière Saint-Herblain 29 juin 2025 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-29 11:00 – 20:00

Gratuit : oui En plein air : gratuit – Sous chapiteau : 5 € En plein air : gratuit Sous chapiteau et structures fermées : 5 € – Réservation sur theatreonyx.fr/programme/festival/les-beaux-jours-2025 Tout public

Le festival cirque et musique LES BEAUX JOURS revient à Saint-Herblain.Du 26 au 29 juin 2025, dans le magnifique parc de la Bégraisière, retrouvez 7 concerts & 13 spectacles de cirque. Artistes invités :La Bande à Tyrex • Kabeaushé • Galapiat Cirque • Alta Gama • Lolomis • Le P’tit Cirk • Cie Cabas • L’Attraction Céleste • JOUBe • La Main s’affaire • Cie La Meute • Cie de l’Hêtre • Lolina • La Dérive • Collectif Surnatural • Julián Mayorga • FUJI |||||||||||TA • Martha Galarraga et l’Orchestre cubain de la Maison des Arts • Terrain Découvrez le programme complet sur theatreonyx.fr

Parc de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

https://www.theatreonyx.fr/programme/festival/les-beaux-jours-2025