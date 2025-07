Les Beaux Jours Feu d’artifice Angoulême

Les Beaux Jours Feu d’artifice

Port l’Houmeau Angoulême Charente

Le feu d’artifice sera lancé depuis les berges de la Charente. En cette année de célébration des 130 ans de l’invention du cinéma par les frère Lumière, le thème retenu pour ce spectacle pyrotechnique est celui du cinéma francophone.

Port l’Houmeau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

The fireworks will be launched from the banks of the Charente. In this year of celebration of the 130th anniversary of the invention of cinema by the Lumière brothers, the theme chosen for this fireworks display is French-speaking cinema.

German :

Das Feuerwerk wird von den Ufern der Charente aus gestartet. Jahrestag der Erfindung des Kinos durch die Brüder Lumière gefeiert wird, ist das Thema des Feuerwerks das des frankophonen Kinos.

Italiano :

I fuochi d’artificio saranno lanciati dalle rive della Charente. In questo anno di celebrazioni per i 130 anni dall’invenzione del cinema da parte dei fratelli Lumière, il tema scelto per questo spettacolo pirotecnico è il cinema in lingua francese.

Espanol :

Los fuegos artificiales se lanzarán desde las orillas de la Charente. En este año del 130 aniversario de la invención del cine por los hermanos Lumière, el tema elegido para este espectáculo pirotécnico es el cine francófono.

