Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Air Pulse » Angoulême

Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Air Pulse » Angoulême jeudi 14 août 2025.

Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Air Pulse »

Théâtre de verdure du Jardin vert Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 21:00:00

fin : 2025-08-14 21:45:00

Date(s) :

2025-08-14

La Compagnie La Brüme vous propose un spectacle engagé et intemporel servi par une esthétique musicale, plastique et chorégraphique forte et singulière.

.

Théâtre de verdure du Jardin vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Compagnie La Brüme presents an engaging, timeless show with a strong, singular musical, visual and choreographic aesthetic.

German :

Die Compagnie La Brüme bietet Ihnen eine engagierte und zeitlose Aufführung, die von einer starken und einzigartigen musikalischen, plastischen und choreografischen Ästhetik bedient wird.

Italiano :

La Compagnie La Brüme propone uno spettacolo impegnato e senza tempo, con una forte e singolare estetica musicale, visiva e coreografica.

Espanol :

La Compagnie La Brüme le trae un espectáculo comprometido, atemporal, con una estética musical, visual y coreográfica fuerte y singular.

L’événement Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Air Pulse » Angoulême a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême