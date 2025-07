Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Le P.A.R.D.I » Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême

Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Le P.A.R.D.I » Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême jeudi 31 juillet 2025 21:00:00.

Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Le P.A.R.D.I »

Début : Jeudi 2025-07-31 21:00:00

Entre danse contemporaine et théâtre, la compagnie Volubilis offre un détournement de l’univers de la formation fait de mouvements inattendus et de mots à la dérive. Un spectacle gesticulé loufoque, décalé et délicieusement irrévérencieux.

Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Somewhere between contemporary dance and theater, Compagnie Volubilis offers a detour from the world of training, with unexpected movements and drifting words. A zany, offbeat and deliciously irreverent gesticulated show.

German :

Zwischen zeitgenössischem Tanz und Theater bietet die Kompanie Volubilis eine Abwandlung des Bildungsuniversums, die aus unerwarteten Bewegungen und abdriftenden Wörtern besteht. Ein verrücktes, schräges und herrlich respektloses gestikuliertes Spektakel.

Italiano :

A metà strada tra la danza contemporanea e il teatro, la compagnia Volubilis propone una rivisitazione del mondo della formazione, utilizzando movimenti inaspettati e parole alla deriva. Uno spettacolo gesticolato, stravagante e deliziosamente irriverente.

Espanol :

A medio camino entre la danza contemporánea y el teatro, la compañía Volubilis propone una vuelta de tuerca al mundo del entrenamiento, con movimientos inesperados y palabras a la deriva. Un espectáculo gesticulante, disparatado y deliciosamente irreverente.

