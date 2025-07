Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Pourquoi le saut des baleines? » Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême

Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Pourquoi le saut des baleines? » Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême jeudi 17 juillet 2025.

Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Pourquoi le saut des baleines? »

Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 21:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

55 minutes où théâtre et peinture se mêlent, se nourrissent, se complètent, dans une vraie-fausse conférence à la fois drôle et émouvante proposée par la Compagnie du Tout Vivant.

.

Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

55 minutes in which theater and painting mingle, nourish and complement each other, in a true-false conference that’s both funny and moving, presented by Compagnie du Tout Vivant.

German :

55 Minuten, in denen sich Theater und Malerei vermischen, nähren und ergänzen, in einer wahrhaft falschen, zugleich lustigen und rührenden Konferenz, die von der Compagnie du Tout Vivant angeboten wird.

Italiano :

55 minuti in cui teatro e pittura si mescolano, si nutrono e si completano a vicenda, in una lezione vera e propria, divertente e commovente, presentata dalla Compagnie du Tout Vivant.

Espanol :

55 minutos en los que el teatro y la pintura se mezclan, se nutren y se complementan, en una conferencia verdadero-falso a la vez divertida y conmovedora, presentada por la Compagnie du Tout Vivant.

L’événement Les Beaux Jours / Jeudis jeux de rue « Pourquoi le saut des baleines? » Angoulême a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême