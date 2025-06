Les Beaux Jours / Les Parenthèses La Compagnie Cambio Le Jardin Vert Angoulême 7 juillet 2025 18:00

Charente

Les Beaux Jours / Les Parenthèses La Compagnie Cambio Le Jardin Vert 93 Avenue du Président Wilson Angoulême Charente

Début : 2025-07-07 18:00:00

fin : 2025-07-07 18:45:00

2025-07-07

2025-07-18

« Quel est l’arbre de votre enfance ? » Les interprètes d’Enracinées plongent dans leurs racines personnelles pour offrir une bulle poétique, une réflexion sur le temps et notre perception des arbres.

Le Jardin Vert 93 Avenue du Président Wilson

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

« What is the tree of your childhood? » The performers of Enracinées delve into their personal roots to offer a poetic bubble, a reflection on time and our perception of trees.

German :

« Was ist der Baum deiner Kindheit? » Die Darstellerinnen von Enracinées tauchen in ihre persönlichen Wurzeln ein, um eine poetische Blase zu bieten, eine Reflexion über die Zeit und unsere Wahrnehmung von Bäumen.

Italiano :

« Qual è l’albero della tua infanzia? Gli interpreti di Enracinées scavano nelle loro radici personali per offrire una bolla poetica, una riflessione sul tempo e sulla nostra percezione degli alberi.

Espanol :

« ¿Cuál es el árbol de su infancia? Los intérpretes de Enracinées ahondan en sus raíces personales para ofrecer una burbuja poética, una reflexión sobre el tiempo y nuestra percepción de los árboles.

