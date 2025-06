Les Beaux Jours / Les Parenthèses La compagnie Macadam Tempo Théâtre de poche Michel Bélézy Angoulême 11 juillet 2025 07:00

“Il n’y a pas qu’un seul chemin possible”. Dans ce spectacle musical de la compagnie Macadam Tempo, Bulbe, une joncquille qui n’a pas encore fleuri, trouve son chemin vers l’acceptation de soi.

English :

there isn’t just one possible path. In this musical by the Macadam Tempo company, Bulbe, an unblooming daffodil, finds her way to self-acceptance.

German :

es gibt nicht nur einen möglichen Weg. In diesem Musical des Ensembles Macadam Tempo findet Bulbe, eine noch nicht blühende Binsenblume, ihren Weg zur Selbstakzeptanz.

Italiano :

non c’è un solo percorso possibile ». In questo musical della compagnia Macadam Tempo, Bulbe, un narciso che deve ancora fiorire, trova la strada per l’accettazione di sé.

Espanol :

no hay un solo camino posible ». En este musical de la compañía Macadam Tempo, Bulbe, un narciso que aún no ha florecido, encuentra el camino hacia la aceptación de sí misma.

