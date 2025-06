Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Beach Volley Angoulême 7 juillet 2025 07:00

Charente

Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Beach Volley Place de Bourgines Angoulême Charente

Début : Lundi 2025-07-07

fin : 2025-07-07

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

Venez (re)découvrir la pratique du volley sur le sable dans le cadre des Beaux Jours !

Place de Bourgines

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Come and (re)discover sand volleyball at Les Beaux Jours!

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Beaux Jours (wieder) das Volleyballspielen auf dem Sand!

Italiano :

Venite a (ri)scoprire il sand volley nell’ambito del festival Beaux Jours!

Espanol :

Venga a (re)descubrir el voleibol de arena en el marco del festival Beaux Jours

