Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Gym, Bien-être, Relaxation et Respiration Parc de Loisirs de Frégeneuil Angoulême 7 juillet 2025 07:00

Charente

Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Gym, Bien-être, Relaxation et Respiration Parc de Loisirs de Frégeneuil 2bis Rue Guy Pascaud Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

Pratique corporelle douce d’exercices simples et variés (étirements, mobilisations, assouplissements…) basée sur la respiration consciente et l’attention au corps.

.

Parc de Loisirs de Frégeneuil 2bis Rue Guy Pascaud

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Gentle bodywork using simple, varied exercises (stretching, mobilization, flexibility, etc.) based on conscious breathing and attention to the body.

German :

Sanfte Körperpraxis mit einfachen und abwechslungsreichen Übungen (Dehnungen, Mobilisationen, Lockerungen usw.), die auf bewusster Atmung und Körperwahrnehmung beruhen.

Italiano :

Lavoro corporeo delicato che utilizza esercizi semplici e vari (stretching, mobilizzazione, rilassamento, ecc.) basati sulla respirazione consapevole e sull’attenzione al corpo.

Espanol :

Trabajo corporal suave mediante ejercicios sencillos y variados (estiramientos, movilización, relajación, etc.) basados en la respiración consciente y la atención al cuerpo.

L’événement Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Gym, Bien-être, Relaxation et Respiration Angoulême a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême