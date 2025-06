Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Massage bien-être Parc de loisirs de Frégeneuil Angoulême 7 juillet 2025 10:00

Charente

Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Massage bien-être Parc de loisirs de Frégeneuil 2bis rue Guy Pascaud Angoulême Charente

Début : Lundi 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-21 12:00:00

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

Cette pratique apporte détente, bien-être et soulagement des tensions physiques et mentales.

Parc de loisirs de Frégeneuil 2bis rue Guy Pascaud

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

This practice brings relaxation, well-being and relief from physical and mental tension.

German :

Diese Praxis sorgt für Entspannung, Wohlbefinden und die Linderung körperlicher und geistiger Spannungen.

Italiano :

Questa pratica porta rilassamento, benessere e sollievo dalle tensioni fisiche e mentali.

Espanol :

Esta práctica aporta relajación, bienestar y alivio de la tensión física y mental.

