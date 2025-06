Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Pilates Parc de Loisirs de Frégeneuil Angoulême 7 juillet 2025 18:00

Charente

Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Pilates

Début : 2025-07-07 18:00:00

fin : 2025-08-11 19:00:00

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

Étirement et renforcement des muscles profonds de l’ensemble du corps.

Parc de Loisirs de Frégeneuil 2 bis Rue Guy Pascaud

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Stretches and strengthens deep muscles throughout the body.

German :

Dehnung und Stärkung der Tiefenmuskulatur des gesamten Körpers.

Italiano :

Allunga e rafforza i muscoli profondi di tutto il corpo.

Espanol :

Estira y fortalece los músculos profundos de todo el cuerpo.

