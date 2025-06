Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Zumba Parc de Loisirs de Frégeneuil Angoulême 7 juillet 2025 19:15

Début : Lundi 2025-07-07 19:15:00

fin : 2025-08-18 20:15:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

Mélange de danse, de fitness et d’aérobic, la pratique de la zumba sollicite tous les muscles. Venez la découvrir dans le cadre des Beaux Jours !

Parc de Loisirs de Frégeneuil 2bis rue Guy Pascaud

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

A mix of dance, fitness and aerobics, Zumba gets every muscle working. Come and discover it at Les Beaux Jours!

German :

Zumba ist eine Mischung aus Tanz, Fitness und Aerobic und beansprucht alle Muskeln. Entdecken Sie sie im Rahmen von Les Beaux Jours!

Italiano :

Mix di danza, fitness e aerobica, la Zumba fa lavorare tutti i muscoli. Venite a scoprirla nell’ambito di Les Beaux Jours!

Espanol :

Mezcla de danza, fitness y aeróbic, la zumba hace trabajar todos los músculos. Ven a descubrirla en Les Beaux Jours

