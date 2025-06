Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Zumba Fitness Parc de Loisirs de Frégeneuil Angoulême 7 juillet 2025 19:15

Charente

Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Zumba Fitness Parc de Loisirs de Frégeneuil 2 bis rue Guy Pascaud Angoulême Charente

Début : Lundi 2025-07-07 19:15:00

fin : 2025-07-21 20:15:00

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

Fun, efficace, exaltant. Entraînement complet en musique cardio, préparation musculaire, équilibre, flexibilité, pour un regain d’énergie et un bien-être absolu après chaque session.

Parc de Loisirs de Frégeneuil 2 bis rue Guy Pascaud

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Fun, effective, exhilarating. A complete workout to music: cardio, muscular preparation, balance, flexibility, for renewed energy and absolute well-being after each session.

German :

Fun, effektiv, aufregend. Ganzkörpertraining mit Musik: Cardio, Muskeltraining, Gleichgewicht, Flexibilität für neue Energie und absolutes Wohlbefinden nach jeder Trainingseinheit.

Italiano :

Divertente, efficace ed esaltante. Allenamento completo a tempo di musica: cardio, preparazione muscolare, equilibrio, flessibilità, per una rinnovata energia e un benessere assoluto dopo ogni seduta.

Espanol :

Divertido, eficaz y estimulante. Entrenamiento completo al ritmo de la música: cardio, preparación muscular, equilibrio, flexibilidad, para una energía renovada y un bienestar absoluto después de cada sesión.

L’événement Les Beaux Jours / Lundis Loisirs Zumba Fitness Angoulême a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême