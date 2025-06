Les Beaux Jours / Mardis Musiques Airs et duos d’Opéra Cour de l’Hôtel de Ville Angoulême 8 juillet 2025 07:00

Charente

Plongez au cœur de l’opéra avec une sélection d’airs et duos emblématiques, traversant les siècles et les émotions.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Dive into the heart of opera with a selection of emblematic arias and duets, spanning centuries and emotions.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz der Oper mit einer Auswahl an symbolträchtigen Arien und Duetten, die Jahrhunderte und Emotionen überdauern.

Italiano :

Tuffatevi nel cuore dell’opera con una selezione di arie e duetti emblematici, che attraversano secoli ed emozioni.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la ópera con una selección de arias y dúos emblemáticos, que abarcan siglos y emociones.

