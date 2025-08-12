Les Beaux Jours / Mardis Musiques Le groupe QuintetRis Cour de l’Hôtel de Ville Angoulême

Cour de l’Hôtel de Ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême Charente

Début : Mardi 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Entre grands airs d’opéra et standards de comédies musicales, le jeune quintet à vent promet un voyage tout en contraste.

Cour de l’Hôtel de Ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Between operatic arias and musical theatre standards, this young wind quintet promises a journey full of contrasts.

German :

Zwischen großen Opernarien und Musicalstandards verspricht das junge Bläserquintett eine Reise voller Kontraste.

Italiano :

Tra arie d’opera e standard del teatro musicale, questo giovane quintetto di fiati promette un viaggio ricco di contrasti.

Espanol :

Entre arias de ópera y estándares de teatro musical, este joven quinteto de viento promete un viaje lleno de contrastes.

