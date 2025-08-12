Les Beaux Jours / Mardis Musiques Le groupe QuintetRis Cour de l’Hôtel de Ville Angoulême
Les Beaux Jours / Mardis Musiques Le groupe QuintetRis Cour de l’Hôtel de Ville Angoulême mardi 12 août 2025.
Les Beaux Jours / Mardis Musiques Le groupe QuintetRis
Cour de l’Hôtel de Ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-12
fin : 2025-08-12
Date(s) :
2025-08-12
Entre grands airs d’opéra et standards de comédies musicales, le jeune quintet à vent promet un voyage tout en contraste.
.
Cour de l’Hôtel de Ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
English :
Between operatic arias and musical theatre standards, this young wind quintet promises a journey full of contrasts.
German :
Zwischen großen Opernarien und Musicalstandards verspricht das junge Bläserquintett eine Reise voller Kontraste.
Italiano :
Tra arie d’opera e standard del teatro musicale, questo giovane quintetto di fiati promette un viaggio ricco di contrasti.
Espanol :
Entre arias de ópera y estándares de teatro musical, este joven quinteto de viento promete un viaje lleno de contrastes.
L’événement Les Beaux Jours / Mardis Musiques Le groupe QuintetRis Angoulême a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême