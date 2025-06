Les Beaux Jours / Mardis Musiques Quatuor Kadenza Cour de l’Hôtel de Ville Angoulême 15 juillet 2025 07:00

Charente

Cour de l'Hôtel de Ville 1 place de l'Hôtel de Ville Angoulême Charente

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Pour fêter son vingtième anniversaire, le quatuor Kadenza propose une soirée éclectique réunissant les plus belles pages du répertoire abordé par ses musiciens tout au long de leurs trajectoires artistiques.

Cour de l’Hôtel de Ville 1 place de l’Hôtel de Ville

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

To celebrate its twentieth anniversary, the Kadenza Quartet presents an eclectic evening featuring the finest pages from the repertoire its musicians have tackled throughout their artistic careers.

Zur Feier seines 20-jährigen Bestehens veranstaltet das Kadenza-Quartett einen eklektischen Abend mit den schönsten Seiten des Repertoires, das die Musiker im Laufe ihrer künstlerischen Laufbahn angesprochen haben.

Per celebrare il suo ventesimo anniversario, il Quartetto Kadenza propone una serata eclettica con le pagine più belle del repertorio che i suoi musicisti hanno affrontato nel corso della loro carriera artistica.

Para celebrar su vigésimo aniversario, el Cuarteto Kadenza ofrece una velada ecléctica con las mejores páginas del repertorio que sus músicos han recorrido a lo largo de su carrera artística.

