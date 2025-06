Les Beaux Jours Soirée cinéma plein air Un p’tit truc en plus – Clairière du Bois Cormelles-le-Royal 27 juin 2025 18:30

Calvados

Les Beaux Jours Soirée cinéma plein air Un p’tit truc en plus Clairière du Bois Accès parking 21 rue Clos du Pavillon Cormelles-le-Royal Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-27

Cinéma plein air Un p’tit truc en plus d’Artus

Comédie au succès fulgurant, Un p’tit truc en plus a séduit 10 millions de spectateurs dans les salles obscures. C’est aujourd’hui en plein air que nous vous proposons de le (re)découvrir.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des problèmes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Le film sera projeté à la tombée de la nuit… (début aux alentours de 22h30)

Animations

Dès 18h30, vous pourrez profiter d’une ambiance de fête conviviale avec du maquillage, des jeux, des bulles de savon géantes et des ateliers jonglage. L’association Tout est jonglerie , les animateurs et animatrices de l’accueil de loisirs, ainsi que les jeunes du Local Jeunes seront présents pour proposer animations, initiations… et pop-corn ! Un espace parents-enfants sera aussi mis en place, pour partager une activité peinture et partager une toile .

Restauration sur place avec le Food truck de Nicolas Crêpes et le Food Truck Cali’s.

Cinéma plein air Un p’tit truc en plus d’Artus

Comédie au succès fulgurant, Un p’tit truc en plus a séduit 10 millions de spectateurs dans les salles obscures. C’est aujourd’hui en plein air que nous vous proposons de le (re)découvrir.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des problèmes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Le film sera projeté à la tombée de la nuit… (début aux alentours de 22h30)

Animations

Dès 18h30, vous pourrez profiter d’une ambiance de fête conviviale avec du maquillage, des jeux, des bulles de savon géantes et des ateliers jonglage. L’association Tout est jonglerie , les animateurs et animatrices de l’accueil de loisirs, ainsi que les jeunes du Local Jeunes seront présents pour proposer animations, initiations… et pop-corn ! Un espace parents-enfants sera aussi mis en place, pour partager une activité peinture et partager une toile .

Restauration sur place avec le Food truck de Nicolas Crêpes et le Food Truck Cali’s. .

Clairière du Bois Accès parking 21 rue Clos du Pavillon

Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie +33 2 31 52 12 29 csja@cormellesleroyal.fr

English : Les Beaux Jours Soirée cinéma plein air Un p’tit truc en plus

Open-air cinema ? Un p?tit truc en plus by Artus

A dazzlingly successful comedy, Un p?tit truc en plus has attracted 10 million cinema-goers. Today, we invite you to (re)discover it outdoors.

To escape from the police, a son and his father on the run are forced to take refuge in a summer camp for young adults with disabilities, posing as a resident and his special educator. It’s the beginning of trouble, and of a wonderful human experience that will change them forever.

The film will be shown at dusk (starting at around 10.30pm)

Entertainment :

From 6:30 p.m. onwards, you’ll be able to enjoy a convivial party atmosphere with face painting, games, giant soap bubbles and juggling workshops. The « Tout est juglerie » association, activity leaders from the leisure center and young people from the Local Jeunes will be on hand to offer entertainment, initiations? and popcorn! A parent-child area will also be set up, to share a painting activity and a « canvas ».

Catering on site with the Nicolas Crêpes food truck and the Cali?s food truck.

German : Les Beaux Jours Soirée cinéma plein air Un p’tit truc en plus

Kino unter freiem Himmel ? Ein bisschen mehr von Artus

Die Komödie Un p?tit truc en plus war ein Riesenerfolg und hat 10 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. Heute bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Film unter freiem Himmel (wieder) zu entdecken.

Auf der Flucht vor der Polizei müssen ein Sohn und sein Vater in einem Ferienlager für junge Erwachsene mit Behinderungen Zuflucht suchen, indem sie sich als Bewohner und Sonderpädagoge ausgeben. Der Beginn von Problemen und einer großartigen menschlichen Erfahrung, die sie für immer verändern wird.

Der Film wird bei Einbruch der Dunkelheit gezeigt (Beginn um ca. 22.30 Uhr)

Animationen:

Ab 18:30 Uhr können Sie eine gemütliche Atmosphäre mit Schminken, Spielen, Riesenseifenblasen und Jonglier-Workshops genießen. Der Verein « Tout est jonglerie », die Betreuerinnen und Betreuer des Freizeitzentrums sowie die Jugendlichen des Local Jeunes sind anwesend, um Animationen, Einführungen und Popcorn anzubieten! Es wird auch einen Eltern-Kind-Bereich geben, in dem man gemeinsam malen und eine Leinwand teilen kann.

Der Foodtruck von Nicolas Crêpes und der Foodtruck Cali?s sorgen für das leibliche Wohl.

Italiano :

Cinema all’aperto? Un trucco in più di Artus

Commedia di grande successo, Un p?tit truc en plus ha attirato 10 milioni di spettatori al cinema. Ora vi invitiamo a (ri)scoprirla all’aperto.

Per sfuggire alla polizia, un figlio e suo padre in fuga sono costretti a rifugiarsi in un campo vacanze per giovani adulti disabili, fingendosi un residente e il suo educatore speciale. È l’inizio di problemi e di una meravigliosa esperienza umana che li cambierà per sempre.

Il film sarà proiettato al tramonto (inizio alle 22.30 circa)

Intrattenimento :

A partire dalle 18.30, si potrà godere di un’atmosfera di festa con pittura del viso, giochi, bolle di sapone giganti e laboratori di giocoleria. L’associazione « Tout est juglerie », gli animatori del centro ricreativo e i giovani di Local Jeunes saranno a disposizione per offrire intrattenimento, presentazioni e popcorn! Sarà allestita anche un’area genitori-bambini, dove sarà possibile partecipare a un’attività di pittura e condividere una « tela ».

Ristorazione in loco con il food truck Nicolas Crêpes e il food truck Cali’s.

Espanol :

¿Cine al aire libre? Un p?tit truc en plus de Artus

Una comedia de gran éxito, Un tit truc en plus ha atraído a 10 millones de espectadores. Ahora le invitamos a (re)descubrirla al aire libre.

Para escapar de la policía, un hijo y su padre en fuga se ven obligados a refugiarse en un campamento de vacaciones para jóvenes adultos con discapacidad, haciéndose pasar por un residente y su educador especial. Este es el principio de los problemas y de una maravillosa experiencia humana que les cambiará para siempre.

La película se proyectará al atardecer (a partir de las 22.30 horas aproximadamente)

Animación :

A partir de las 18.30 h, podrá disfrutar de un agradable ambiente festivo con pintacaras, juegos, pompas de jabón gigantes y talleres de malabares. La asociación « Tout est juglerie », los animadores del centro de ocio y los jóvenes de Local Jeunes se encargarán de la animación, las presentaciones y las palomitas También se habilitará un espacio para padres e hijos, donde podrán participar en una actividad de pintura y compartir un « lienzo ».

Restauración in situ con el food truck Nicolas Crêpes y el food truck Cali?s.

L’événement Les Beaux Jours Soirée cinéma plein air Un p’tit truc en plus Cormelles-le-Royal a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Caen la Mer