Les Beaux Jours Spectacle League and Legend – Cormelles-le-Royal, 6 juin 2025 18:30, Cormelles-le-Royal.

Calvados

Les Beaux Jours Spectacle League and Legend Place des Drakkars Cormelles-le-Royal Calvados

Début : 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06 20:00:00

2025-06-06

League and Legend un spectacle de cirque impressionnant et drôle, autour du thème du sport

Tour à tour pom-pom boys, arbitres et sportifs, trois artistes (Johannes, Niko et Mateo) de la compagnie belge 15feet6 s’emploient avec beaucoup de joie et de dérision à battre leurs propres records acrobatiques, en quarante minutes et en plein air. Armés de perches de saut et de rubans adhésifs, peu importe de quel sport il s’agit, seul le spectacle compte. Allez !

Durée: 40 minutes

Âge: 3+

Ce spectacle sera proposé sur la Place des Drakkars de Cormelles le Royal, où vous pourrez aussi profiter des animations de la médiathèque hors les murs et d’une buvette/restauration proposée par l’APE des Drakkars. Venez nombreux profiter de ce moment convivial!

Place des Drakkars

Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie +33 2 31 52 12 29 csja@cormellesleroyal.fr

English : Les Beaux Jours Spectacle League and Legend

League and Legend: an impressive and funny circus show on the theme of sport

Alternately cheerleaders, referees and sportsmen, three artists (Johannes, Niko and Mateo) from the Belgian company 15feet6 set about breaking their own acrobatic records with great joy and derision, in forty minutes and in the open air. Armed with vaulting poles and adhesive tape, it doesn?t matter what sport they are involved in, only the show. Go for it!

Duration: 40 minutes

Age: 3+

This show will be staged on the Place des Drakkars in Cormelles le Royal, where you can also enjoy entertainment provided by the multimedia library and a refreshment bar/restaurant provided by the APE des Drakkars. We look forward to seeing you there!

German : Les Beaux Jours Spectacle League and Legend

League and Legend: eine beeindruckende und witzige Zirkusshow rund um das Thema Sport

Drei Künstler (Johannes, Niko und Mateo) des belgischen Ensembles 15feet6, die abwechselnd Cheerleader, Schiedsrichter und Sportler sind, versuchen mit viel Freude und Spott, ihre eigenen akrobatischen Rekorde zu brechen in 40 Minuten und unter freiem Himmel. Mit Sprungstangen und Klebebändern bewaffnet, ist es egal, um welche Sportart es sich handelt, es zählt nur die Show. Los geht’s!

Dauer: 40 Minuten

Alter: 3+

Diese Aufführung findet auf dem Drakkar-Platz in Cormelles le Royal statt, wo Sie auch von den Animationen der Mediathek außerhalb der Mauern und den von der EV der Drakkars angebotenen Snacks und Getränken profitieren können. Kommen Sie zahlreich und genießen Sie diesen geselligen Moment!

Italiano :

Lega e leggenda: uno spettacolo circense suggestivo e divertente sul tema dello sport

Alternando cheerleader, arbitri e sportivi, tre artisti (Johannes, Niko e Mateo) della compagnia belga 15feet6 si impegnano a battere i propri record acrobatici con grande gioia e derisione, in quaranta minuti e all’aria aperta. Armati di bastoni da volteggio e nastro adesivo, non importa quale sport stiano praticando: l’unica cosa che conta è lo spettacolo. Forza, andiamo!

Durata: 40 minuti

Età: 3+

Questo spettacolo sarà messo in scena sulla Place des Drakkars a Cormelles le Royal, dove si potrà godere anche dell’intrattenimento della biblioteca multimediale e di un bar-ristorante fornito dall’APE des Drakkars. Venite tutti a godere di questo momento conviviale!

Espanol :

Liga y Leyenda: un espectáculo de circo impresionante y divertido sobre el tema del deporte

Alternando animadoras, árbitros y deportistas, tres artistas (Johannes, Niko y Mateo) de la compañía belga 15feet6 se proponen batir sus propios récords acrobáticos con gran alegría y sorna, en cuarenta minutos y al aire libre. Armados con pértigas y cinta adhesiva, no importa qué deporte practiquen: lo único que cuenta es el espectáculo. ¡Vamos allá!

Duración: 40 minutos

Edad: 3+ años

Este espectáculo se representará en la Place des Drakkars de Cormelles le Royal, donde también podrá disfrutar de las animaciones de la biblioteca multimedia y de un bar-restaurante ofrecido por la APE des Drakkars. Vengan todos a disfrutar de este momento de convivencia

