Les Beaux Jours / Vendredis vibrations Jeux en famille Angoulême

Rond-point de la piscine / Rue Saint Vincent de Paul Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-07-25 14:30:00

fin : 2025-07-25 18:30:00

2025-07-25

La Maison des Habitants Mosaïque vous proposent des jeux en famille et un « Bla-bla Thé » le 25 juillet de 14h30 à 18h30 dans le cadre des Beaux Jours.

Rond-point de la piscine / Rue Saint Vincent de Paul Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11

English :

The Maison des Habitants Mosaïque is offering family games and a « Bla-bla Thé » on July 25 from 2:30 to 6:30 pm as part of the Beaux Jours festival.

German :

Das Maison des Habitants Mosaïque bietet Ihnen am 25. Juli von 14:30 bis 18:30 Uhr im Rahmen der Beaux Jours Spiele für die ganze Familie und einen « Bla-bla Thé » an.

Italiano :

La Maison des Habitants Mosaïque propone giochi per famiglie e un « Bla-bla Thé » il 25 luglio dalle 14.30 alle 18.30 nell’ambito del festival Beaux Jours.

Espanol :

La Maison des Habitants Mosaïque propone juegos en familia y un « Bla-bla Thé » el 25 de julio de 14.30 a 18.30 h en el marco del festival Beaux Jours.

