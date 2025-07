Les Beaux Jours / Vendredis vibrations musique et jeux Parc Enchanté Angoulême

Les Beaux Jours / Vendredis vibrations musique et jeux Parc Enchanté Angoulême vendredi 18 juillet 2025 18:30:00.

Les Beaux Jours / Vendredis vibrations musique et jeux

Parc Enchanté 10 rue des Ardilliers Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-07-18 18:30:00

2025-07-18

Différentes animations au programme !

Parc Enchanté 10 rue des Ardilliers Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 93 22 22

English :

There’s plenty to see and do!

German :

Verschiedene Animationen auf dem Programm!

Italiano :

Il programma è ricco di intrattenimenti!

Espanol :

El programa es muy entretenido

