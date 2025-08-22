Les Beaux Jours / Vendredis vibrations Percussions, danse et chant Salle Tatiana Seguin Angoulême

Les Beaux Jours / Vendredis vibrations Percussions, danse et chant

Salle Tatiana Seguin Rue Pierre Aumaitre Angoulême Charente

Vendredi 2025-08-22

2025-08-22

2025-08-22

Ateliers percussions, déambulation musicale, chant et spectacle de danse au programme le 22 août à la salle conviviale Tatiana Seguin dans le cadre des Beaux Jours.

Salle Tatiana Seguin Rue Pierre Aumaitre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11

English :

Percussion workshops, musical wandering, singing and dance performances on August 22 at the Tatiana Seguin social hall as part of the Beaux Jours festival.

German :

Percussion-Workshops, musikalische Wanderungen, Gesang und eine Tanzaufführung stehen am 22. August im Rahmen der Schönen Tage in der Salle conviviale Tatiana Seguin auf dem Programm.

Italiano :

Laboratori di percussioni, vagabondaggio musicale, canti e uno spettacolo di danza sono in programma il 22 agosto presso la sala sociale Tatiana Seguin nell’ambito del festival Beaux Jours.

Espanol :

Talleres de percusión, deambulación musical, canto y un espectáculo de danza figuran en el programa del 22 de agosto en el salón social Tatiana Seguin, en el marco del festival Beaux Jours.

