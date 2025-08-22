Les Beaux Jours / Vendredis vibrations Percussions, danse et chant Salle Tatiana Seguin Angoulême
Les Beaux Jours / Vendredis vibrations Percussions, danse et chant
Salle Tatiana Seguin Rue Pierre Aumaitre Angoulême Charente
Début : Vendredi 2025-08-22
2025-08-22
Ateliers percussions, déambulation musicale, chant et spectacle de danse au programme le 22 août à la salle conviviale Tatiana Seguin dans le cadre des Beaux Jours.
Salle Tatiana Seguin Rue Pierre Aumaitre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11
English :
Percussion workshops, musical wandering, singing and dance performances on August 22 at the Tatiana Seguin social hall as part of the Beaux Jours festival.
German :
Percussion-Workshops, musikalische Wanderungen, Gesang und eine Tanzaufführung stehen am 22. August im Rahmen der Schönen Tage in der Salle conviviale Tatiana Seguin auf dem Programm.
Italiano :
Laboratori di percussioni, vagabondaggio musicale, canti e uno spettacolo di danza sono in programma il 22 agosto presso la sala sociale Tatiana Seguin nell’ambito del festival Beaux Jours.
Espanol :
Talleres de percusión, deambulación musical, canto y un espectáculo de danza figuran en el programa del 22 de agosto en el salón social Tatiana Seguin, en el marco del festival Beaux Jours.
L’événement Les Beaux Jours / Vendredis vibrations Percussions, danse et chant Angoulême a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême