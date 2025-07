Les Beaux Jours / Vendredis vibrations soirée musicale et dansante Salle municipale Didier Delavaud Angoulême

Les Beaux Jours / Vendredis vibrations soirée musicale et dansante

Salle municipale Didier Delavaud Rue Antoine de Conflans Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25 23:00:00

2025-07-25

Retrouvez diverses animations musicales à la salle municipale de Basseau le vendredi 25 juillet dans le cadre des Beaux Jours.

Salle municipale Didier Delavaud Rue Antoine de Conflans Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11

English :

Enjoy a variety of musical events at the Salle municipale de Basseau on Friday July 25 as part of the Beaux Jours festival.

German :

Finden Sie am Freitag, den 25. Juli im Rahmen der Schönen Tage verschiedene musikalische Veranstaltungen in der Stadthalle von Basseau.

Italiano :

Venerdì 25 luglio, nell’ambito del festival Beaux Jours, la Salle municipale di Basseau ospiterà numerosi spettacoli musicali.

Espanol :

El viernes 25 de julio, la Salle municipale de Basseau acogerá numerosos espectáculos musicales en el marco del festival Beaux Jours.

