Les Beaux Jours / Vendredis vibrations spectacles de cirque & « cirque de papier » MJC Rives de Charente Salle Christian Escoudé Angoulême vendredi 11 juillet 2025.

MJC Rives de Charente Salle Christian Escoudé 5 chemin du Halage Angoulême Charente

Vendredi 2025-07-11 17:00:00

2025-07-11

Plusieurs animations au programme dès 17h « Un cirque de Papier » de et avec Tereza Magnant

puis un spectacle de cirque participatif avec l’association Planche de Cirque.

+33 5 45 94 81 03 secretariat@cscs-rivesdecharente.com

English :

Several events on the program from 5pm: « Un cirque de Papier » by and with Tereza Magnant

followed by a participatory circus show with the Planche de Cirque association.

German :

Ab 17 Uhr stehen mehrere Veranstaltungen auf dem Programm: « Ein Zirkus aus Papier » von und mit Tereza Magnant

anschließend eine partizipative Zirkusvorstellung mit dem Verein Planche de Cirque.

Italiano :

Il programma prevede una serie di eventi a partire dalle 17.00: « Un cirque de Papier » di e con Tereza Magnant

seguito da uno spettacolo di circo con l’associazione Planche de Cirque.

Espanol :

El programa incluye varios actos a partir de las 17.00 horas: « Un cirque de Papier » de y protagonizado por Tereza Magnant

seguido de un espectáculo de circo con la asociación Planche de Cirque.

