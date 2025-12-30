Les beaux – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris

Un couple de quadras, façonné par les mirages d’une société malade, voit ses rêves tourner au désastre et sombre dans la guerre conjugale. Leur petite fille, retranchée dans le silence, cristallise la profondeur du malaise. Ce champ de bataille intime, traversé d’un humour mordant, devient le miroir de nos contradictions et dévoile la faillite d’un modèle fondé sur la réussite matérielle.

Les beaux – théâtre La Flèche



Comédie dramatique, urbaine et familale, sur la faillite du rêve matérialiste.

Du jeudi 08 janvier 2026 au jeudi 12 mars 2026 :

jeudi

de 19h00 à 20h15

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-12T21:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T20:15:00+02:00;2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T20:15:00+02:00;2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T20:15:00+02:00;2026-01-29T19:00:00+02:00_2026-01-29T20:15:00+02:00;2026-02-05T19:00:00+02:00_2026-02-05T20:15:00+02:00;2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T20:15:00+02:00;2026-02-19T19:00:00+02:00_2026-02-19T20:15:00+02:00;2026-02-26T19:00:00+02:00_2026-02-26T20:15:00+02:00;2026-03-05T19:00:00+02:00_2026-03-05T20:15:00+02:00;2026-03-12T19:00:00+02:00_2026-03-12T20:15:00+02:00

Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris

https://theatrelafleche.fr/la-saison/les-beaux/



Afficher la carte du lieu Théâtre La Flèche et trouvez le meilleur itinéraire

